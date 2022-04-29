Укр

Звучит невероятно: Дантес впечатлил поклонников новой песней на украинском языке

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Звучит невероятно: Дантес впечатлил поклонников новой песней на украинском языке Новость обновлена 29 апреля 2022, 12:20

Трек посвящен украинскому народу и языковым стереотипам

Популярный украинский певец Владимир Дантес/DANTES, который ранее рассказал почему отказался от общения на русском языке, впервые запел на украинском. 29 апреля артист презентовал свой первый украиноязычный хит — песню "Обійми".

Композицию и клип на нее Дантес опубликовал у себе на ютуб-канале.

"Обійми" — первая песня DANTESA на украинском языке, посвященная украинскому народу и языковым стереотипам. Она как записки на полях в дневнике, о том, как сам Вова меняет свои привычки в общении и призывает других делать то же самое" — говорится в подписи под видео к треку.

Также певец признался, что раньше не писал и не выпускал песни на украинском, потому что у него не получалось. Однако теперь Дантес считает, что он просто не достаточно старался этого делать. И новый хит тому доказательство.

Украиноязычный трек Дантеса пришелся по душе его поклонникам. В комментариях под видео слушатели оставляют множество положительных отзывов. Стоит отметить, что большинство из них о том, что Владимиру очень идет украинский язык.

Напомним, что в 2022-ом году жизнь Владимира Дантеса омрачила не только война, но и развод с его супругой — популярной украинской певицей Надей Дорофеевой. Пара пробыла в браке почти 7 лет. Причины расставания звезды не раскрывают, но говорят, что остались друг для друга близкими и любимыми людьми. Посмотрите, как менялась пара за время своего романа.

Теги:
#Музыка #Песня #Дантес #Владимир Дантес #Вова Дантес
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