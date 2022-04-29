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Звучить неймовірно: Дантес вразив шанувальників новою піснею українською мовою

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Звучить неймовірно: Дантес вразив шанувальників новою піснею українською мовою Новина оновлена 29 квітня 2022, 12:20

Трек присвячений українському народу та мовним стереотипам

Популярний український співак Володимир Дантес/DANTES, який раніше розповів чомусь відмовився від спілкування російською мовою, вперше заспівав українською. 29 квітня артист презентував свій перший україномовний хіт – пісню "Обійми".

Композицію та кліп на неї Дантес опублікував у собі на ютуб-каналі.

"Обійми" — перша пісня DANTESA українською мовою, присвячена українському народу та мовним стереотипам. Вона як записки на полях у щоденнику, про те, як сам Вова змінює свої звички у спілкуванні та закликає інших робити те саме” — йдеться у підписі під відео до треку.

Також співак зізнався, що раніше не писав і не випускав пісні українською, бо у нього не виходило. Однак тепер Дантес вважає, що він мало намагався цього робити. І новий хіт тому доказ.

Україномовний трек Дантеса припав до душі його шанувальникам. У коментарях під відео слухачі залишають багато позитивних відгуків. Варто зазначити, що більшість із них про те, що Володимиру дуже йде українська мова.

Нагадаємо, що 2022-го року життя Володимира Дантеса затьмарила не лише війна, а й розлучення з його дружиною — популярною українською співачкою Надією Дорофєєвою. Пара пробула у шлюбі майже 7 років. Причини розлучення зірки не розкривають, але кажуть, що залишилися одна для одної близькими та улюбленими людьми. Подивіться, як змінювалася пара за час свого роману.

Теги:
#Музика #Пісня #Дантес #Володимир Дантес #Вова Дантес
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