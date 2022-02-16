Два известных украинских певца вступили в тероборону

На данный момент музыканты стали членами военного резерва

Ряды украинского территориальной обороны пополнились сразу несколькими отечественными звездами. О своем присоединении к ВСУ сообщили музыканты из группы "Антитела" во главе с фронтмэном Тарасом Тополей и бывший солист "Тартака" Александр Положинский.

Информацию об этом они разместили на своих Facebook-страницах, пишет "Телеграф".

По словам Тараса Тополи, музыканты посоветовались и решили действовать сообща. С помощью вступления в ряды теробороны они показывают украинцам, как стоит "паниковать".

"В нашем общем проекте с Министерством обороны Украины "Саме те ТрО" мы пошагово покажем путь от решения вступить в ряды ТрО до первой тренировки на полигоне", — написал музыкант.

Отметим, что вместе с Тополей в группе играют музыканты Сергей Вусик (клавишные), Михаил Чирко (бас-гитара), Дмитрий Жолудь (гитара) и Дмитрий Водовозов (ударные). Каждый из них отныне находится в военном резерве.

Группа "Антитела"

Схожими взглядами на жизнь поделился и Александр Положинский. Он отметил, что собирался подать заявление еще раньше, но внезапно заболел. Тем не менее в тероборону его приняли — это произошло 15 февраля.

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