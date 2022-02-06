В Украине появился официальный ресурс, где можно узнать все о терробороне

На сайте есть специальный FAQ с ответами на самые распространенные вопросы

В Украине полноценно заработал официальный сайт, посвященный Силам территориальной обороны. К такому шагу прибегли для уменьшения дезинформации, связанной с угрозой возможного вторжения России.

Подробности сообщает "Телеграф" со ссылкой на вновь созданный ресурс.

Вэб-портал sprotyv.in.ua является своеобразным сборником популярнейших вопросов, касающихся терробороны.

Главная страница сайта Теробороны

Здесь удастся узнать, какие документы нужны человеку, решившему вступить в ряды Сил ТРо, какие права и обязанности имеет представитель таких формирований, в каком порядке будут проходить тренировочные сборы и т.д.

Перечень вопросов на сайте

"Ключевая особенность терробороны — защита своего дома, — говорится в одном из ответов на вопрос. — ТрО формируют местные жители, которые будут защищать свой дом, будут охранять объекты и будут воевать на территории своего района".

Следует отметить, что представители терробороны будут вовлечены в защиту других регионов только при необходимости и соответствующем распоряжении военного руководства.

Какие документы нужны

Также на портале можно найти список областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Именно в эти учреждения следует приходить тем, кто стремится стать добровольцем в ТРО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в России устами боевиков "ДНР" начали распространять дезинформацию о запрете на выезд в Украину для мужчин призывного возраста. Интересно, что такой "новости" не поверили даже россияне.

Также мы писали о том, как боевики в ОРДЛО случайно проболтались о собственной зависимости от решений Кремля.