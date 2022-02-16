Для бойцов терробороны в Украине ввели неожиданное новшество: подробности

В Верховной Раде изменили закон об основах национального сопротивления

В Украине бойцов, которые находятся в составе территориальной обороны, смогут "перекидывать" из одного уголка страны в другой.

Указанную информацию во время прямого эфира на "Громадському радіо" обнародовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, отметив, что соответствующие изменения в закон "Об основах национального сопротивления" были приняты во вторник, 15 февраля.

По словам чиновника, ранее официальный документ запрещал перенаправлять человека, который находится в составе терробороны Харьковской области, к примеру, в Киевскую область, однако теперь это изменили. Геращенко убежден, что возможность использовать состав территориальной обороны по всей территории Украины это очень важные и нужные изменения.

Также он подчеркнул, что изменить закон было крайне необходимо, ведь, учитывая масштаб украинских территорий, нужно иметь определенный резерв, чтобы при необходимости перебрасывать его из одной области страны в другую.

Ранее "Телеграф" разбирался в важных вопросах о возможностях территориальной обороны стать еще одним сдерживающим фактором, если агрессор уже решится на полномасштабное вторжение.

Также напомним, какое оружие планируют использовать военные, которые находятся в рядах Вооруженных сил Украины, когда будут встречать российскую армию в случае ее вторжения.