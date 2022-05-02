Ед Ширан випустив спільну пісню з "Антитілами" і підкорив усіх (відео)

Британський артист дав друге життя своєму хіту "2Step" разом із українською групою

Відомий британський співак Ед Ширан спільно з популярним українським гуртом "Антитіла" на чолі з Тарасом Тополем, які з першого дня війни захищають Україну в лавах тероборони, випустили спільний трек. Артисти створили рімейк пісні Ширана "2 step", у якому зазвучала українська мова.

Прем’єра кліпу на хіт "2Step/Сирени обірвали наш сон" відбулася 2 травня на ютуб-каналі "Антитіл" та Еда Ширана. Варто зазначити, що кліп на оригінальну пісню Ширан знімав у Києві, куди приїжджав у листопаді 2021 року.

"В українському тексті до пісні Еда Ширана 2Step я вирішив розповісти свою історію того, як для моєї сім’ї почалася війна. І це не тільки моя історія, це історія мільйонів українців, сім’ї яких розлучили, а подекуди й назавжди, жахливі бомбардування та війна", — розповів Тарас Тополя.

Шанувальники артистів дуже зворушені піснею та кліпом на неї, про що говорять численні коментарі під відео. Слухачі зазначають, що при прослуховуванні треку та перегляді ролика неможливо стримати сліз, проте все одно він ставиться на повтор. Також багато хто помітив, що голоси Тараса Тополі та Еда Ширана дуже добре поєднуються.

Раніше "Телеграф" писав, що популярний український співак Володимир Дантес/DANTES вперше заспівав українською мовою. Свій перший україномовний хіт, пісню Обійми, а також кліп на нього, артист презентував 29 квітня.