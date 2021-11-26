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"Україна прекрасна": Ед Ширан несподівано прилетів до Києва і залишився враженим

Автор
Тетяна Веремєєва
Дата публікації
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Ед Ширан сфотографувався у Києві Новина оновлена 26 листопада 2021, 10:59
Ед Ширан сфотографувався у Києві

Музикант поділився фотографією нічного Києва

Відомий британський виконавець Ед Ширан прилетів до Києва для зйомок нового кліпу. Співак розповів, що вони з командою вже три ночі знімають відео в українській столиці.

На своїй сторінці у Instagram Ед Ширан опублікував фото з командою на тлі нічного міста. Користувачі соцмережі впізнали на фото подвір’я механіко-математичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка.

"Дякую, що прийняв нас, Київ. Три нічні зйомки у гарному місті. Україна чудова", – підписав фото музикант.

Користувачі також похвалили виконавця за правильне написання назви української столиці на трансліті.

Користувачі звернули увагу на написання назви столиці України
Користувачі звернули увагу на написання назви столиці України

Зазначимо, Ед Ширан є британським співаком, автором пісень, музикантом, продюсером звукозапису, актором та підприємцем. Популярність він отримав влітку 2011 завдяки пісні "The A Team", яка посіла третю позицію в британському чарті. Також цю композицію було номіновано не премію "Греммі" 2013 року, де Ед Ширан виконав її разом з Елтоном Джоном.

Раніше "Телеграф" писав, що українська співачка Ані Лорак, яка останні кілька років живе в Росії, випустила mood відео на свій новий сингл "Верила". У кліпі вона ділиться переживаннями щодо чоловіка. Шанувальники припустили, що співачка таким чином звертається до свого екс-чоловіка Мурата Налчаджіоглу, з яким була одружена понад 10 років і розлучилася в 2019 році нібито через численні зради колишнього чоловіка.

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