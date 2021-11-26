"Україна прекрасна": Ед Ширан несподівано прилетів до Києва і залишився враженим

Музикант поділився фотографією нічного Києва

Відомий британський виконавець Ед Ширан прилетів до Києва для зйомок нового кліпу. Співак розповів, що вони з командою вже три ночі знімають відео в українській столиці.

На своїй сторінці у Instagram Ед Ширан опублікував фото з командою на тлі нічного міста. Користувачі соцмережі впізнали на фото подвір’я механіко-математичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка.

"Дякую, що прийняв нас, Київ. Три нічні зйомки у гарному місті. Україна чудова", – підписав фото музикант.

Користувачі також похвалили виконавця за правильне написання назви української столиці на трансліті.

Користувачі звернули увагу на написання назви столиці України

Зазначимо, Ед Ширан є британським співаком, автором пісень, музикантом, продюсером звукозапису, актором та підприємцем. Популярність він отримав влітку 2011 завдяки пісні "The A Team", яка посіла третю позицію в британському чарті. Також цю композицію було номіновано не премію "Греммі" 2013 року, де Ед Ширан виконав її разом з Елтоном Джоном.

Раніше "Телеграф" писав, що українська співачка Ані Лорак, яка останні кілька років живе в Росії, випустила mood відео на свій новий сингл "Верила". У кліпі вона ділиться переживаннями щодо чоловіка. Шанувальники припустили, що співачка таким чином звертається до свого екс-чоловіка Мурата Налчаджіоглу, з яким була одружена понад 10 років і розлучилася в 2019 році нібито через численні зради колишнього чоловіка.