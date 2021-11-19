Ані Лорак після новини про весілля колишнього чоловіка випустила нову пісню: "Я розбита. Ти не мій і дарма" (відео)

Артистка виплеснула біль у музичну композицію

Українська співачка Ані Лорак, яка втекла до Росії, а тепер планує відновити свої гастролі на батьківщині, нещодавно порадувала своїх численних шанувальників новим mood відео на свій новий сингл "Вірила".

На відео 43-річна виконавиця постала у кількох спокусливих образах, у яких ділиться своїми почуттями та переживаннями. "У мені погас вогонь і ясно, що ти не мій, що все марно. Грай, грай зі мною далі. Я розбита і розгублена", — співає Лорак.

Ймовірно, співачка звертається до свого колишнього чоловіка, турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, з яким прожила понад 10 років і розлучилася у 2019 році. Причиною розриву стосунків пари стали зради чоловіка.

У квітні 2021 року в деяких ЗМІ писали, що Мурат та Лорак знову зійшлися. Вони кілька разів з’являлися на публіці. Але нещодавно стало відомо, що бізнесмен побрався зі своєю новою дівчиною Лілією, яка працює майстром візажу в українській столиці. У екс-подружжя залишилася 10-річна донька Софія, яку вони виховують разом.

Додамо, що співачка не проти відпускати малечу до батька. На початку листопада Мурат Налчаджіоглу поділився в Інстаграмі відео із Софією. Турецький бізнесмен узяв дівчинку до Карпат, де, до речі, був зі своєю новою нареченою.