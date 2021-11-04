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Донька Ані Лорак відпочиває в Буковелі з новою нареченою батька (відео)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Мурат Налчаджіоглу з донькою Софією Новина оновлена 04 листопада 2021, 13:24
Мурат Налчаджіоглу з донькою Софією

Мурат Налчаджіоглу відпочиває у Буковелі з дочкою Софією та новою коханою.

Колишній чоловік співачки Ані Лорак 44-річний Мурат Налчаджіоглу відпочиває у Карпатах разом із донькою Софією. Турецький бізнесмен взяв дівчинку на курорт Буковель. Також до них приєдналася і його нова кохана Лілія Реус зі своєю донькою Олександрою.

Про це свідчать відео, якими діляться Мурат та Лілія на особистих сторінках у Instagram.

Варто зазначити, що зараз шкільні канікули і Софія активно проводить час на українському курорті: у парку розваг катається на американських гірках і тарзанці.

На відео видно, що діти порозумілися, оскільки вся компанія від душі веселиться.

Нагадаємо, що Мурат та Ані прожили у шлюбі більше 10 років і розталися у 2019 році. З чуток, причиною розриву стосунків могла стати зрада Мурата. Тоді співачка жила і працювала в Москві, а турецький підприємець знаходився у Києві.

У вересні цього року Мурат заявив, що знову одружується і зробив пропозицію Лілії Реус, яка працює візажистом у Києві.

Теги:
#Буковель #Ані Лорак #Мурат Налчаджиоглу
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