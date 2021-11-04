Дочь Ани Лорак отдыхает в Буковеле с новой невестой отца (видео)

Мурат Налчаджиоглу отдыхает в Буковеле с дочерью Софией и новой возлюбленной.

Бывший муж певицы Ани Лорак 44-летний Мурат Налчаджиоглу отдыхает в Карпатах вместе с дочерью Софией. Турецкий бизнесмен взял девочку на курорт Буковель. Также к ним присоединилась и его новая возлюбленная Лилия Реус со своей дочерью Александрой.

Об этом свидетельствуют видео, которыми делятся Мурат и Лилия на личных страницах в Instagram.

Стоит отметить, что сейчас школьные каникулы и вот София активно проводит время на украинском курорте: в парке развлечений катается на американских горках и тарзанке.

На видео видно, что дети нашли общий язык, так как вся компания от души веселится.

Напомним, что Мурат и Ани прожили в браке больше 10 лет и развились в 2019 году. По слухам, причиной разрыва отношений могла стать измена Мурата. В то время певица жила и работала в Москве, а турецкий предприниматель находился в Киеве.

В сентябре этого года Мурат заявил, что снова женится и сделал предложение Лилии Реус, которая работает визажистом в Киеве.