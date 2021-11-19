Укр

Ани Лорак после новости о свадьбе бывшего мужа выпустила новую песню: "Я разбита. Ты не мой и напрасно" (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Певица презентовала mood видео на свой свежий хит "Верила" Новость обновлена 19 ноября 2021, 11:16
Певица презентовала mood видео на свой свежий хит "Верила"

Артистка выплеснула боль в музыкальную композицию

Украинская певица Ани Лорак, которая сбежала в в Россию, а теперь планирует возобновить свои гастроли на родине, недавно порадовала своих многочисленных поклонников новым mood видео на свой новый сингл "Верила".

На видео 43-летняя исполнительница предстала в нескольких соблазнительных образах, в которых делится своими чувствами и переживаниями. "Во мне погас огонь и ясно, что ты не мой, что все напрасно. Играй, играй со мною дальше. Я разбита и растеряна", — поет Лорак.

Вероятно, певица обращается к своему бывшему мужу, турецкому бизнесмену Мурату Налчаджиоглу, с которым прожила более 10 лет и развелась в 2019 году. Причиной разрыва отношений пары стали измены мужчины.

В апреле 2021 года в некоторых СМИ писали, что Мурат и Лорак снова сошлись. Они несколько раз появлялись вместе на публике. Но недавно стало известно, что бизнесмен обручился со своей новой девушкой Лилией, которая работает мастером визажа в украинской столице. У экс-супругов осталась 10-летняя дочь София, которую они воспитывают вместе.

Добавим, что певица не прочь отпускать малышку к отцу. В начале ноября Мурат Налчаджиоглу поделился в Инстаграме видео с Софией. Турецкий бизнесмен взял девочку в Карпаты, где, кстати, был со своей новой невестой.

Теги:
#Ани Лорак #Песни #Клипы #Мурат Налчаджиоглу
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