У стен Кремля зазвучала "Ой, у лузі червона калина" (видео)

Мужчина с аккордеоном не побоялся играть украинскую музыку даже у стен Кремля.

Россиянам постепенно прививают любовь к украинской музыке. Сначала на трех радиостанциях Петербурга два часа крутили украинские антивоенные песни, а теперь украинская музыка зазвучала и в сердце россии — в Москве, и не абы где, а у стен московского Кремля.

Неизвестный мужчина сидел и играл на аккордеоне в парке на Красной площади песню "Ой, у лузі червона калина". Роликом с места поделился в своем телеграм-канале российский журналист Роман Супер.

""Ой, У Лузі Червона Калина" — в двадцати метрах от сами видите чего" — подписал видео журналист.

Стоит отметить, что вокруг музыканта собралось немного людей, которые снимают его на видео, а также детей, которые весело танцуют под звуки аккордеона и украинскую музыку.

Напомним, что 9 мая хакерам удалось взломать российские ТВ каналы и сказали правду о войне в Украине. В названиях большинства телепрограмм появилась фраза "на ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне".

Тем же утром на одном из самых посещаемых новостных сайтов в россии Lenta.ru были размещены несколько материалов с резкой критикой войны в Украине и российских властей, в частности самого диктатора путина. Позже стало известно, что такой "перформанс" сделали двое сотрудников издания.

Ранее "Телеграф" писал, что с начала войны в Украине запустили хештег #cancelrussianculture, призывающий всех к отмене и бойкоту культуры россии. Однако эта инициатива не сработает, считает артдиректор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф. Он объяснил, как нужно защищать украинскую культуру в мире.