Біля стін Кремля зазвучала "Ой, у лузі червона калина" (відео)

Чоловік із акордеоном не побоявся грати українську музику навіть біля стін Кремля.

Росіянам поступово прищеплюють любов до української музики. Спочатку на трьох радіостанціях Петербурга дві години крутили українські антивоєнні пісні, а тепер українська музика зазвучала і в серці росії — у Москві, і не аби де, а біля стін Кремля.

Невідомий чоловік сидів і грав на акордеоні у парку на Червоній площі пісню "Ой, у лузі червона калина". Роликом із місця поділився у своєму телеграм-каналі російський журналіст Роман Супер.

"Ой, У Лузі Червона Калина" — за двадцять метрів від самі бачите чого" — підписав відео журналіст.

Варто зазначити, що довкола музиканта зібралось небагато людей, які знімають його на відео, а також дітей, які весело танцюють під звуки акордеона та українську музику.

Нагадаємо, що 9 травня хакерам вдалося зламати російські ТБ канали та сказали правду про війну в Україні. У назвах більшості телепрограм з’явилася фраза "на ваших руках кров тисяч українців та сотень їх убитих дітей. ТБ та влада брешуть. Ні війні".

Того ж ранку на одному з найбільш відвідуваних новинних сайтів у росії Lenta.ru було розміщено кілька матеріалів із різкою критикою війни в Україні та російської влади, зокрема самого диктатора путіна. Пізніше стало відомо, що такий "перформанс" зробили двоє працівників видання.

Раніше "Телеграф" писав, що з початку війни в Україні запустили хештег #cancelrussianculture, який закликає всіх до скасування та бойкоту культури росії. Проте ця ініціатива не спрацює, вважає артдиректор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф. Він пояснив, як треба захищати українську культуру у світі.