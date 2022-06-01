Біля стін Кремля зазвучала "Ой, у лузі червона калина" (відео)
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Чоловік із акордеоном не побоявся грати українську музику навіть біля стін Кремля.
Росіянам поступово прищеплюють любов до української музики. Спочатку на трьох радіостанціях Петербурга дві години крутили українські антивоєнні пісні, а тепер українська музика зазвучала і в серці росії — у Москві, і не аби де, а біля стін Кремля.
Невідомий чоловік сидів і грав на акордеоні у парку на Червоній площі пісню "Ой, у лузі червона калина". Роликом із місця поділився у своєму телеграм-каналі російський журналіст Роман Супер.
"Ой, У Лузі Червона Калина" — за двадцять метрів від самі бачите чого" — підписав відео журналіст.
Варто зазначити, що довкола музиканта зібралось небагато людей, які знімають його на відео, а також дітей, які весело танцюють під звуки акордеона та українську музику.
Нагадаємо, що 9 травня хакерам вдалося зламати російські ТБ канали та сказали правду про війну в Україні. У назвах більшості телепрограм з’явилася фраза "на ваших руках кров тисяч українців та сотень їх убитих дітей. ТБ та влада брешуть. Ні війні".
Того ж ранку на одному з найбільш відвідуваних новинних сайтів у росії Lenta.ru було розміщено кілька матеріалів із різкою критикою війни в Україні та російської влади, зокрема самого диктатора путіна. Пізніше стало відомо, що такий "перформанс" зробили двоє працівників видання.
Раніше "Телеграф" писав, що з початку війни в Україні запустили хештег #cancelrussianculture, який закликає всіх до скасування та бойкоту культури росії. Проте ця ініціатива не спрацює, вважає артдиректор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф. Він пояснив, як треба захищати українську культуру у світі.