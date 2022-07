Создатели матерного хита про Зеленского выпустили свежий трек про Бориса Джонсонюка (видео)

В новом треке поется о том, как "премьер Борис танки грыз, как барбарис"

Британский премьер-министр Борис Джонсон, который активно помогает Украине в борьбе с агрессором, стал героем нового хита проекта Мюслі UA. Ранее команда замиксовала слова одиозного президента "Ингульца" Александра Поворознюка, трек разрывает сеть до сих пор.

Как сообщает "Телеграф", новый трек Мюслі UA ft. Vasia Charisma называется "Добрий день everybody". Видео опубликовали на YouTube-канале Мюслі UA.

Микс построен на партии украинского блоггера, комика с Гуцульщины Василия Харизмы и словах Джонсона, уже ставших знаменитыми (из-за них в сети шутят об украинско-английском суржике): "Добрий день everybody". Также неоднократно можно услышать из уст "солиста" Джонсона "Слава Україні". В песне рассказывается о том, как британский премьер Борис, которого в Украине уже прозвали Джонсонюком, танки грыз, как барбарис.

Как отмечают создатели композиции: "Этот трек — это проявление уважения команды Мюслі UA к самому позитивному политику мира и самому большому другу всего украинского народа Борису Джонсону… или, как его называют в Украине, Борису Джонсонюку!"

"Борис, вы легенда. Рвете р***ю на британский флаг! Мы благодарны Вам за открытость и помощь в борьбе с главным врагом нашей страны. Ukraine love you and уважает very much!" – пишут участники фита.

Напомним, проект Мюслі UA активно пополняет копилку украинских хитов с начала полномасштабного вторжения. Самые популярные треки: "Вова, ***ш їх б***ь", "Остановіть ви цю х***ю!", "K***a bobr".

Ранее "Телеграф" писал, что топовые украинские артисты записали совместную песню о силе украинского народа. Песня "Мы из Украины" собирает тысячи просмотров.