Молчащие о войне в Украине "Би-2" выпустили антивоенный клип (видео)

Российские музыканты представили песню "Колыбельная"

Вслед за выходом антивоенного клипа российской группы Little Big, в понедельник, 27 июня, состоялась премьера антивоенного клипа на песню "Колыбельная" группы "Би-2".

7-минутное видео появилось на YouTube-канале коллектива. В нем показано, как солист группы Лёва Би-2 (Егор Бортник) с завязанными глазами тянет за собой тяжелую вереницу телевизоров, а Шура Би-2 (Александр Уман) бреет головы подросткам.

Как сообщает издание "Медуза", в пресс-релизе музыкантов к премьере клипа сказано, что "Би-2 продолжают наблюдать за окружающей действительностью".

Также, по словам самых артистов, песня посвящена памяти их близкой подруги Алены Мешковой, которая скончалась в конце 2021 года. Она была директором благотворительного фонда Константина Хабенского.

Напомним, что российская рок-группа не дает комментариев по поводу событий в Украине, но в сентябре 2014 года музыканты активно тиражировали песню "Забрали в армию", которая является ответом на агрессию кремля. В декабре 2019 года во время выступления "Би-2" на музыкальной премии "Виктория" в Москве организаторы мероприятия вырезали из песни рок-музыкантов "Люди на эскалаторах" слово "протесты".

21 мая 2022 года должен был состояться первый за 9 лет концерт "Би-2" в Киеве. Однако из-за войны мероприятие на ВДНХ отменили. Удивительно, но фанатам из Украины предложили обменять билеты на шоу в Москве.