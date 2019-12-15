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Не прошли цензуру: из песни российской группы "БИ-2" вырезали слово (Видео)

Не прошли цензуру: из песни российской группы "БИ-2" вырезали слово (Видео)
20:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Из популярной песни БИ-2 "Люди на эскалаторах" вырезали слово "протесты".

Музыкальная премия "Виктория" собрала в Москве всех представителей российского шоу-бизнеса. Артисты не только получали награды, но и презентовали свои популярные треки. Одним из запланированных выступлений было долгожданное трио группы БИ-2, Леонида Агутина и певицы Manizha. Однако выступление артистов отметилось скандалом.

Трансляцию концерта показали на пропагандистском канале "Россия-1" 13 декабря. Видимо, их цензорам не понравилось слово "протесты", которое звучит в песне "Люди на эскалаторах", поэтому решили просто вырезать его. Ролик появился на ютуб-канале и сразу же оказался среди записей БИ-2.

Российский коллектив уже успел отреагировать на скандальное редактирование трека. В частности, видео музыканты назвали "Куртки Кобейна – Люди на эскалаторах (минус одно слово)", а в сети предложили поклонникам угадать, что именно не прошло цензуру.

Смотрите видео, как в России из песни удалили слово протесты (скандальный момент на 1:33)

Как известно, с начала агрессивной политики России в отношении Украины музыканты БИ-2 избегали публичных комментариев относительно войны. Однако в 2014 году они выпустили трек, который показал их позицию. В песне "Забрали в армию" артисты спели о войне и символически изобразили ее в клипе. По сюжету ролика, Егор Бортник и Александр Уман позировали в белоснежной комнате, которая впоследствии стала наполняться красной краской. Музыканты хотели избежать "крови", но в конце клипа их костюмы стали красными.

"Над рекой пылает взорванный мост. Нам победу над слабым бросают, как кость. В долгих поисках правды верим вранью, дальше думать не надо", – поется в треке.

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Не менее символичной была презентация песни в сети. В подписи представители БИ-2 призвали поклонников поделиться своими впечатлениями от трека и показать его друзьям. "И пусть они, то есть друзья, всегда ими и остаются!", – добавили участники коллектива. Из-за этого артисты внесены в так называемый "список Макаревича": кто не поддерживает политику Кремля. Вероятно, именно за это выступление группу настолько придирчиво оценивали цензоры.

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Все по теме:

Протесты, Цензура, Видео, Би-2, Виктория, Российская музыкальная премия, Список Макаревича, Люди на эскалаторах.
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