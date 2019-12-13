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Пятница, 13.12.2019
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Группа Бумбокс выпустила вторую часть альбома "Таємний код: Рубікон" (Фото)

Группа Бумбокс выпустила вторую часть альбома "Таємний код: Рубікон" (Фото)
17:41 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Альбом будет доступен на кассетах, двойном виниле и CD версии "фан-пак".

В пятницу, 13 декабря, через три месяца и один день после релиза первой части "Таємний код", группа "Бумбокс" презентовала "Рубикон" - вторую и заключительную часть альбома "Таємний код: Рубікон".

Первую часть альбома "Тайный код" с такими хитами, как "Тримай мене", "Безодня", "Твiй на 100%", "ДШ", "Ангела", "Побачимось" и такими супер-гостями как Тина Кароль и The Gitas слушатели приняли с энтузиазмом.

Во вторую часть вошли такие синглы как "Малюнки на стінах", "Твій номер", "Рубікон", "Впало небо", "Плющ", а также испанская версия песни "Тримай мене" - Abrásame feat The Gitas.

Двойная пластинка записана в Украине, Франции и Соединенных Штатах Америки.

 
 
 
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Публикация от  (@boomboxfamily)

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Альбом будет доступен на кассетах, двойном виниле и CD версии "фан-пак", в которую войдет бокс для CD, два CD, фото-буклет, иллюстрирующий запись альбома и стикер-пак.

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Альбом, Бумбокс, Группа, Группа "Бумбокс", Таємний код: Рубікон, Вторая часть альбома.
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