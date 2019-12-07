Мальбэк выпустил сольный альбом "Roma" (Видео)

Новости культуры:Музыкант Рома Мальбэк выпустил новый альбом "Roma".

Роман Мальбэк в своем новом альбоме "Roma" эффектно играет с настроениями, переключаясь с самоуверенных бравад на меланхоличную рефлексию.

В альбомах "Новое искусство" и "Плакса" ощутимое место занимала Сюзанна, что вылилось в кульминационную совместную работу Reptiland.

Здесь же главный напарник и соперник для артиста - он сам, и это заметно с первого же трека: на смену диалогам мужчины с женщиной пришли внутренние монологи, пишет "Космополитен".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@malbecula) 6 Дек 2019 в 10:34 PST

В них Роман эффектно играет с настроениями, переключаясь с самоуверенных бравад на меланхоличную рефлексию, а пулемётные очереди речитатива разряжает мягкими мелодичными вставками. За значительную часть продакшена в этот раз отвечает Shumno, привнося в звучание упругие хип-хоп басы и атмосферу британской электронной музыки.