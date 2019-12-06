Украинская группа АГОНЬ презентовала клип на песню "По темным улицам" (Видео)

Новости культуры:Этот релиз должен был состояться в 2011 году под брендом Quest Pistols, но вышел спустя 8 лет в составе группы "АГОНЬ".

Группа "АГОНЬ", которая ранее выпустила два ремикса на сингл "ТЕБЕ 20", презентовала клип на песню "По темным улицам".

Этот релиз должен был состояться в 2011 году под брендом Quest Pistols, но вышел спустя 8 лет в составе группы "АГОНЬ".

"Сингл "По темным улицам" авторства группы "Босиком по солнцу" - ностальгический хит нулевых, который нашел отклик в сердцах тех, кто встретил свою юность в начале нового тысячелетия", - говорится в описании новой работы.

Напомним, что Потап, Олег Винник и Оля Полякова спели о народных праздниках в совместном клипе на песню "Свят! Свят! Свят!" из саундтрека украинской комедии "Сумасшедшая свадьба 2", которая выйдет в прокат 25 декабря этого года.

По сюжету клипа, зрители празднуют вместе с артистами, прийдя к ним в гости: попадают на свадьбу Потапа, пробуют паски вместе с Олегом Винником и встречают Новый год с Олей Поляковой. Какой же праздник без профессионального ведущего, роль которого в видео выполнил главный тамада "Сумасшедшей свадьбы" - Назарий Запухляк (Юрий Горбунов).