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Четверг, 05.12.2019
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Потап, Олег Винник и Оля Полякова выпустили саундтрек к фильму "Сумасшедшая свадьба 2" (Видео)

Потап, Олег Винник и Оля Полякова выпустили саундтрек к фильму "Сумасшедшая свадьба 2" (Видео)
15:33 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Премьера картины в Украине состоится 25 декабря 2019 года.

Потап, Олег Винник и Оля Полякова спели о народных праздниках в совместном клипе на песню "Свят! Свят! Свят!" из саундтрека украинской комедии "Сумасшедшая свадьба 2", которая выйдет в прокат 25 декабря этого года.

По сюжету клипа, зрители празднуют вместе с артистами, прийдя к ним в гости: попадают на свадьбу Потапа, пробуют паски вместе с Олегом Винником и встречают Новый год с Олей Поляковой. Какой же праздник без профессионального ведущего, роль которого в видео выполнил главный тамада "Сумасшедшей свадьбы" - Назарий Запухляк (Юрий Горбунов).

Авторами идеи стали режиссеры Максим Шелковников и Денис Маноха.

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Напомним, события нового фильма происходят через год после "Сумасшедшей свадьбы". Алексей Завгородний (Позитив – участник групп "Время и Стекло" и MOZGI) появится в фильме в новом амплуа.

Певец присоединится к комедийному дуэту отца Евлампия (Потапа) и дьякона Пилипона (MONATIK) в роли хориста Кондрата. Как и в прошлый раз, режиссером-постановщиком комедии "Сумасшедшая свадьба 2" стал Влад Дикий.

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Музыка, Клип, Песня, Саундтрек, Потап, Группа, Оля Полякова, Мозги, Олег Винник, Сумасшедшая свадьба 2, СВ2, Свят! Свят! Свят!.
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