Певица Оля Полякова рассказала о самом странном Новом годе

Новости шоу бизнеса:По словам артистки, это произошло два года назад.

Популярная украинская певица Оля Полякова вспомнила, как однажды пропустила Новый год.

О своей странной праздничной ночи исполнительница рассказала накануне съемок новогоднего шоу "Ніч Суперхітів".

"Мы работали в одном заведении и закрылась с моим костюмером в комнате. А мы с ней - страшные болтушки. И вот мы говорим, говорим... Я при этом одеваюсь - в каком-то полусобранном состоянии была, готовилась к выступлению. Вдруг мы слышим стук в дверь. Говорим: "Нет, нельзя!" и продолжаем свою женскую тему - щебечем", - рассказывает певица.

В итоге девушки все же открыли дверь, но оказалось, что Новый год уже наступил.

"Вот просто протрындели Новый год, даже не понимая, что он наступил. К нам администратор стучал с шампанским, чтобы мы отпраздновали по-человечески, а мы не открыли. Такого у меня не было никогда. Обычно под бой курантов я загадываю желание", - призналась Полякова.