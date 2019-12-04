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Певица Оля Полякова рассказала о самом странном Новом годе

Певица Оля Полякова рассказала о самом странном Новом годе
19:47 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:По словам артистки, это произошло два года назад.

Популярная украинская певица Оля Полякова вспомнила, как однажды пропустила Новый год. 

О своей странной праздничной ночи исполнительница рассказала накануне съемок новогоднего шоу "Ніч Суперхітів".

"Мы работали в одном заведении и закрылась с моим костюмером в комнате. А мы с ней - страшные болтушки. И вот мы говорим, говорим... Я при этом одеваюсь - в каком-то полусобранном состоянии была, готовилась к выступлению. Вдруг мы слышим стук в дверь. Говорим: "Нет, нельзя!" и продолжаем свою женскую тему - щебечем", - рассказывает певица.

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В итоге девушки все же открыли дверь, но оказалось, что Новый год уже наступил.

"Вот просто протрындели Новый год, даже не понимая, что он наступил. К нам администратор стучал с шампанским, чтобы мы отпраздновали по-человечески, а мы не открыли. Такого у меня не было никогда. Обычно под бой курантов я загадываю желание", - призналась Полякова.

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Праздник, Знаменитости, Новый год, Певица, Новогодняя ночь, Артистка, Оля Полякова.
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