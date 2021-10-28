"Би-2" едут с концертом в Украину, но это понравилось далеко не всем

В сети напоминают о продолжающейся войне с Россией

Петиция украинского продюсера и шоумена Игоря Кондратюка о запрете выступлений российских артистов в Украине становиться все более актуальной. Пока она дожидается своего рассмотрения президентом Владимиром Зеленским, в крупных украинских городах продолжают устраивать сольные выступления те самые звезды из РФ.

Так, генеральный директор Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) Евгений Мушкин в четверг, 28 октября, анонсировал у себя в Facebook концерт российской рок-группы "Би-2", который должен состоятся 21 мая 2022 года.

"Ребята из группы Би-2 соскучились по Украине. Они привезут свое самое масштабное и зрелищное шоу в истории группы", — пишет Мушкин. Для артистов это будет первый концерт в Украине за 9 лет.

Некоторым новость понравилась, о чем свидетельствуют оценочные "сердечки". Те, кто понимает серьезность ситуации, которая происходит в Украине последние года, не восприняли мероприятие и отметили это в комментариях под новостью. Общественный деятель и экс-глава одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко написал, что он не видел от группы ни одного заявления об осуждении агрессии против Украины.

Добавим, что российская рок-группа не дает комментариев по поводу событий в Украине, но в сентябре 2014 года музыканты активно тиражировали песню "Забрали в армию", которая является ответом на агрессию Кремля.

В декабре 2019 года во время выступления "Би-2" на музыкальной премии "Виктория" в Москве организаторы мероприятия вырезали из песни рок-музыкантов "Люди на эскалаторах" слово "протесты".

Напомним, что в 2021 году одним из первых среди российских звезд оскандалился концертом в Украине рэпер Баста. Артист, который выступал в аннексированном Крыму, запланировал следующие концерты в Харькове и Киеве. Украинцы возмущены тем, что "крымнашистов" все чаще стали приглашать в страну.