"Бі-2" їдуть із концертом в Україну, але це сподобалося далеко не всім

У мережі нагадують про війну з Росією, що триває

Петиція українського продюсера та шоумена Ігоря Кондратюка про заборону виступів російських артистів в Україні стає дедалі актуальнішою. Поки вона чекає на свій розгляд президентом Володимиром Зеленським, у великих українських містах продовжують влаштовувати сольні виступи ті самі зірки з РФ.

Так, генеральний директор Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ) Євген Мушкін у четвер, 28 жовтня, анонсував у себе у Facebook концерт російського рок-гурту "Бі-2", який має відбутися 21 травня 2022 року.

"Хлопці з групи Бі-2 скучили за Україною. Вони привезуть своє наймасштабніше і видовищне шоу в історії групи", — пише Мушкін. Для артистів це буде перший концерт в Україні за 9 років.

Деяким новина сподобалася, про що свідчать оціночні "серця". Ті, хто розуміє серйозність ситуації, яка відбувається в Україні останніми роками, не сприйняли захід та відзначили це у коментарях під новиною. Громадський діяч та екс-глава одеського "Правого сектору" Сергій Стерненко написав, що він не бачив від групи жодної заяви про засудження агресії проти України.

Додамо, що російський рок-гурт не дає коментарів щодо подій в Україні, але у вересні 2014 року музиканти активно тиражували пісню "Забрали в армію", яка є відповіддю на агресію Кремля.

У грудні 2019 року під час виступу "Бі-2" на музичній премії "Вікторія" у Москві організатори заходу вирізали з пісні рок-музикантів "Люди на ескалаторах" слово "протести".

Нагадаємо, що у 2021 році одним із перших серед російських зірок оскандалився концертом в Україні репер Баста. Артист, який виступав в анексованому Криму, запланував наступні концерти у Харкові та Києві. Українці обурені тим, що "кримнашистів" дедалі частіше почали запрошувати до країни.