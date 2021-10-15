"В ОП дуже багато малоросів": Кондратюк вилаяв Зеленського за гастролі артистів РФ в Україні (відео)

Телеведучий зазначив, що музика під час війни є тим же інструментом військової політики

Петиція українського продюсера і шоумена Ігоря Кондратюка про заборону гастролей в Україні російських артистів зібрала потрібні 25 тисяч підписів. Запропонована заборона повинна діяти до повернення Кримського півострова і відновлення Україною контролю над своїми східними кордонами. Зараз вона розглядається президентом Володимиром Зеленським.

Телеведучий розповів "П’ятому каналу", що створив петицію відразу після того, як дізнався про концерті в Києві раніше забороненого в Україні російського репера Басти. Нагадаємо, що артист виступав в окупованому Криму.

"Могли і на три роки (заборонити в’їзд — ред.), могли на чотири, на вісімнадцять. Але, на мій погляд, Баста не змінився. Він кінчений кримнашист. І я не розумію, чому він повинен виступати в Україні. Він не поважає територіальну цілісність нашої держави. Відповідно до поправок, внесених до закону про гастрольну діяльність чотири роки тому там все однозначно пишеться — він висловив неповагу. Які три роки? Кому це приснилося? ", — обурюється продюсер.

Також Кондратюк прирівняв Басту до солдата-снайпера, які вбивають українських солдатів.

Шоумен не виключає, що російські артисти гастролюють по містах України за підтримки СБУ, Мінкульту та Держприкордонслужби.

"Ця ініціатива була у мене наслідком мого подиву, що кримнашист Баста дає концерти в Україні. І таке враження, що той, хто дозволив цей концерт, в СБУ, Держприкордонслужбі або Мінкульті, або в Офісі Президента вважає, що Крим російський. Я знаю точно, що в ОП дуже багато малоросів, за освітою, за вихованням, за поняттями. Ця тема зрозуміла. Мені все одно, як відреагує президент. Отримавши 25 тисяч підписів за дуже швидкий період і безліч схвалень я розумію, що український народ не сприймає російських артистів на цій сцені ", — прокоментував Ігор Кондратюк.

Раніше Ігор Кондратюк захейтив українського телеведучого Микиту Добриніна за його участь в російському телепроекті "Холостяк", розкритикував виступ Софії Ротару на Новій хвилі і в Україні на концерті до Дня незалежності, а також висловився в сторону Філіпа Кіркорова, який чомусь не розумів, як йому могли заборонити в’їжджати на територію України за підтримку анексії Криму Росією. Також Ігор Кондратюк розкритикував інтерв’ю зі скандальною співачкою Ані Лорак, яка гастролює і в Росії, і в Україні.

Ігор Кондратюк у вересні розповів "Телеграфу", що він не вважає за можливе виступи в Україні російських артистів, які відкрито підтримували анексію Криму.