"В ОП очень много малороссов": Кондратюк отругал Зеленского за гастроли артистов РФ в Украине (видео)

Телеведущий отметил, что музыка во время войны является тем же инструментом военной политики

Петиция украинского продюсера и шоумена Игоря Кондратюка о запрете гастролей в Украине российских артистов собрала нужные 25 тысяч подписей. Предложенный запрет должен действовать до возвращения Крымского полуострова и восстановления Украиной контроля над своими восточными границами. Сейчас он рассматривается президентом Владимиром Зеленским.

Телеведущий рассказал "Пятому каналу", что создал петицию сразу после того, как узнал о концерте в Киеве ранее запрещенного в Украине российского рэпера Басты. Напомним, что артист выступал в оккупированном Крыму.

"Могли и на три года (запретить въезд — ред.), могли на четыре, на восемнадцать. Но, на мой взгляд, Баста не поменялся. Он конченный крымнашист. И я не понимаю, почему он должен выступать в Украине. Он не уважает территориальную целостность нашего государства. В соответствии с поправками, внесенными в закон о гастрольной деятельности четыре года назад там все однозначно пишется – он высказал неуважение. Какие три года? Кому это приснилось?", — возмущается продюсер.

Также Кондратюк приравнял Басту к солдату-снайперу, которые убивают украинских солдат.

Шоумен не исключает, что российские артисты гастролируют по городам Украины при поддержке СБУ, Минкульта и Госпогранслужбы.

"Эта инициатива была у меня последствием моего удивления, что крымнашист Баста дает концерты в Украине. И такое впечатление, что тот, кто разрешил этот концерт, в СБУ, Госпогранслужбе или Минкульте, или в Офисе Президента считает, что Крым российский. Я знаю точно, что в ОП очень много малороссов, за образованием, за воспитанием, за понятиями. Эта тема понятна. Мне все равно, как отреагирует президент. Получив 25 тысяч подписей за очень быстрый период и множество одобрений я понимаю, что украинский народ не воспринимает российских артистов на этой сцене", — прокомментировал Игорь Кондратюк.

Ранее Игорь Кондратюк захейтил украинского телеведущего Никиту Добрынина за его участие в российском телепроекте "Холостяк", раскритиковал выступление Софии Ротару на Новой волне и в Украине на концерте ко Дню независимости, а также высказался в сторону Филиппа Киркорова, который почему-то не понимал, как ему могли запретить въезжать на территорию Украины за поддержку аннексии Крыма Россией. Также Игорь Кондратюк раскритиковал интервью со скандальной певицей Ани Лорак, гастролирующей и в России, и в Украине.

Игорь Кондратюк в сентябре рассказал "Телеграфу", что он не считает возможным выступления в Украине российских артистов, которые открыто поддерживали аннексию Крыма.