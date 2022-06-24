Опомнились: группа Little Big выпустила антивоенную песню спустя 4 месяца российского вторжения (видео)

Артисты заявили, что против войны в Украине и уехали из россии

Российская группа Little Big в пятницу, 24 июня, на 125-й день противостояния Украины и россии, выпустила антивоенный клип на песню Generation Cancellation ("Поколение отмены").

Клип вышел на YouTube-канале коллектива. В музыкальном видео за две минуты показали, как пропаганда влияет на людей, буквально то, что им "вливают" в головы.

"Война не окончена. Остановите войну в Украине. Остановите войны во всем мире. Никто не заслуживает войны", – говорится в подписи к клипу. Сами авторы назвали сингл их "антивоенным манифестом".

На момент публикации на видеохостинге его посмотрели свыше 451 тысяч человек, поставив при этом 90 тысяч лайков.

В пресс-релизе, которые Little Big разослали в российские редакции, говорится, что музыканты приняли решение выехать из рф. Сейчас их группа находится в Лос-Анджелесе, США. Об этом говорится на официальном сайте Little Big.

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В день вторжения россии в Украину 24 февраля музыканты выступили против войны, опубликовав "нет войне" в Инстаграме.

Напомним, что недавно украинская певица Верка Сердючка изменила текст своего хита Dancing Lasha Tumbai на Dancing Russia Goodbye в прямом смысле сказав стране-агрессорше "до свидания!". Кроме того, во время выступления на экране позади сцены демонстрировалась цитата из песни "Колискова для ворога" — "Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею".