"Хотел земли - смешайся с ней": мощное выступление Сердючки в Амстердаме продолжает покорять сеть (видео)

Во время благотворительного концерта звезда дала мощный посыл российским оккупантам

Во вторник, 21 июня, в Амстердаме прошел благотворительный телемарафон в поддержку Украины. На нем феерично выступила Верка Сердючка, где исполнила перефразированную песню Russia Goodbye ("Lasha Tumbai").

Во время выступления на экране позади сцены демонстрировалась цитата из песни "Колискова для ворога" — "Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею".

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Стоить добавить, что композиция 2019 года принадлежит ветерану АТО Анастасии Шевченко. Она известна как певица Стасик.

Напомним, что ранее Верка Сердючка вызвала ажиотаж в сети, когда исполнила перед публикой на сцене песню "Батько наш Бандера". По словам артиста, это была импровизация, а не постановочный номер. Видео было записано как раз в то время, когда песня вирусилась на платформе TikTok.

Ранее Верка Сердючка неожиданно дала концерт для ВСУ в киевском метро.