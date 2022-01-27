Верка Сердючка исполнила песню "Батько наш Бандера": после ажиотажа в сети звезда объяснился

Неожиданное исполнение хита 2021 года украинским артистом прокомментировали в сети

Популярный 48-летний украинский артист Андрей Данилко (выступает под сценическим образом Верки Сердючки), который мог стать шестым президентом Украины вместо Владимира Зеленского, в начале декабря спел хит "Батько наш Бандера". Это произошло на концерте юмористического проекта "Дизель Шоу" в Киеве.

В четверг, 27 января, видео с исполнением патриотической песни Сердючкой стало вирусным, хотя концерт "Дизель Шоу" состоялся еще 4 декабря в Дворце "Украина".

На нем можно увидеть, как после выступления артистки на сцену вышла маленькая девочка. Она обняла Сердючку, а та, в свою очередь, исполнила "Бандеру".

В комментариях под видео пользователи Telegram отметили, что в скором времени об этом точно заговорят на пропагандистских каналах в России, которая постепенно стягивает свои войска и боевую технику к украинским границам.

UPD. В комментарии изданию "Страна" Андрей Данилко рассказал, зачем спел на сцене "Дизель шоу" песню "Батько наш Бандера". По его словам, это была импровизация, а не постановочный номер. Видео было записано как раз в то время, когда песня вирусилась на платформе TikTok. Исполнитель искренне не понимает, почему из-за этого уже развивается какой-то скандал.

"Я еще понимаю, если бы я вышел в прямой эфир, или на Майдан и как-то декларировал это. Людям нечем заняться, они любят придумывать и обострять ситуацию… На тот момент, когда была съемка, это просто была популярная песня. И она лежала-лежала в интернете, а тут вдруг все проснулись. Почему-то в то время она не вызвала скандала. Наоборот — все посмеялись", — резюмировал Данилко.

"Батько наш Бандера"

В Украине песня "Батько наш Бандера" стала хитом. Началось все с флешмоба украинских школьников, а затем постепенно хит приобрел популярность и за рубежом. Песня звучала на многочисленных мероприятиях, и ее даже пели народные депутаты под куполом Верховной Рады.

Ранее "Телеграф" сообщал, что главный редактор издания "ГОРДОН", жена Дмитрия Гордона Алеся Бацман рассказала, что в 2019 году Андрей Данилко мог побороться за пост президента Украины. РосСМИ не смогли оставить без внимания подобное заявление.