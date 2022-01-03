"Батько наш Бандера" в главке полиции Донецкой области разозлил россиян (видео)

Народный хит вызвал бурную реакцию россиян, не стеснявшихся в высказываниях в отношении Украины

В отделении полиции Мариуполя Донецкой области утро Нового года встретили песней "Батько наш Бандера", которая за короткое время успела стать народным хитом. Это событие не прошло мимо россиян, которые в комментариях устроили ожесточенную дискуссию о нацизме и роли Бандеры.

Соответствующим видео поделился местный Telegram-канал Donetchanyn, после чего его начали распространять даже российские СМИ.

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Как сообщил местный житель, снимавший участок полиции в Мариуполе на видео, каждое утро здесь включают гимн Украины, однако рабочий день 1 января решили начать с уже народного хита "Батько наш Бандера".

В отделении полиции Мариуполя включили песню "Батько наш Бандера"

В то время как украинцы отреагировали на песню "Батько наш Бандера" достаточно патриотично и порадовались тому, что она звучит на Донетчине, у россиян от услышанного начало "гореть". Жители соседнего государства в комментариях к видео, которое распространили в канале "Двач", устроили ожесточенную дискуссию в попытках указать, что же происходит в Украине. Из сотен комментариев, значительная часть которых была далека от цензурных, нашли лишь несколько, чтобы передать мнения жителей РФ по поводу Украины.

Напомним, что в Украине песня "Батько наш Бандера" стала хитом. Началось все с флешмоба украинских школьников, а затем постепенно хит приобрел популярность и за рубежом. Песня звучала на многочисленных мероприятиях, и ее даже пели народные депутаты под куполом Верховной Рады.

Однако не всем народный хит пришелся по душе, так, например, соцсеть Фейсбук из-за нее даже блокировала аккаунт Львовской национальной капеллы "Дударик".