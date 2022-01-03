"Батько наш Бандера" у главку поліції Донецької області розлютив росіян (відео)

Народний хіт викликав бурхливу реакцію росіян, які не соромились у висловлюваннях щодо України

У відділку поліції Маріуполя Донецької області ранок Нового року зустріли піснею "Батько наш Бандера", яка за короткий час встигла стати народним хітом. Ця подія не пройшла повз росіян, які у коментарях влаштували запеклу дискусію про нацизм та роль Бандери.

Відповідним відео поділився місцевий Telegram-канал Donetchanyn, після чого його почали поширювати навіть російські ЗМІ.

Як повідомив місцевий житель, який знімав відділок поліції у Маріуполі на відео, кожен ранок тут вмикають гімн України, однак робочий день 1 січня вирішили розпочати з вже народного хіта "Батько наш Бандера".

У відділку поліції Маріуполя увімкнули пісню "Батько наш Бандера"

У той час, як українці відреагували на пісню "Батько наш Бандера" досить патріотично і пораділи тому, що вона звучить на Донеччині, у росіян від почутого почало "палати". Жителі сусідньої держави у коментарях до відео, яке поширили у каналі "Двач", влаштували запеклу дискусію у спробах вказати, що ж насправді відбувається в Україні. З-поміж сотень коментарів, значна частина яких була далекою від цензурних, знайшли лише декілька, аби передати думки мешканців РФ щодо України.

Нагадаємо, що в Україні пісня "Батько наш Бандера" стала хітом. Почалося все з флешмобу українських школярів, а потім поступово хіт набув популярності й за кордоном. Пісня звучала на численних заходах, і її навіть співали народні депутати під куполом Верховної Ради.

Проте не всім народний хіт припав до душі, так, наприклад, соцмережа Фейсбук через неї навіть блокувала акаунт Львівської національної капели "Дударик".