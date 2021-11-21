Рус

У центрі Харкова пролунав хіт "Батько наш Бандера" (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
453
Акція у Харкові Новина оновлена 21 листопада 2021, 16:26
Акція у Харкові

Загалом прийшло кілька сотень людей.

В Україні в неділю, 21 листопада, відзначають День Свободи та Гідності, який було започатковано як нагадування про події Майдану. У зв’язку із цим тематичні заходи проводяться у різних містах України. Зокрема у Харкові активісти та небайдужі мешканці вирішили відтворити атмосферу подій Революції Гідності.

Фото та відео з місця подій поділились місцеві телеграм-канали.

Декілька сотень учасників дійшли до будівлі Харківської облдержадміністрації. Туди також принесли бочки із написами "ПТН ПНХ", а біля входу встановили звукову апаратуру.

Порядок охороняли кількадесят поліцейських.

Під час акції учасниці заспівали хіт "Батько наш Бандера", що наробив шуму у мережі.

День свободи та гідності у Харкові
День свободи та гідності у Харкові
Акцію охороняла поліція
Акцію охороняла поліція
У заходах взяли участь кількасот осіб
У заходах взяли участь кількасот осіб
Дехто прийшов із державними прапорами
Дехто прийшов із державними прапорами

Як повідомлялося раніше, подібна акція відбулася і в Києві. Участь у заходах взяли й перші особи країни, серед яких президент Володимир Зеленський, речник Ради Руслан Стефанчук, прем’єр Денис Шмигаль та інші.

Не обійшлось і без провокацій. Так під час покладання Зеленським квітів до меморіалу Героїв Небесної Сотні з натовпу пролунали крики "ганьба державним зрадникам та малоросам".

Теги:
#Харків #Харківська ОДА #Революція Гідності #День Гідності і Свободи
Відстежити переміщення мігрантів вдалося із допомогою дрону
Новини Європи
Біженці на кордоні з Польщею знайшли нову "точку збору": подробиці та відео
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Відстежити переміщення мігрантів вдалося із допомогою дрону
Біженці на кордоні з Польщею знайшли нову "точку збору": подробиці та відео
Дата публікації
Категорія
Алея Героїв Небесної Сотні у Києві
Як відзначають День Гідності та Свободи у Києві: ексклюзивний фоторепортаж
Дата публікації
Категорія
Акція у Харкові
У центрі Харкова пролунав хіт "Батько наш Бандера" (відео)
Дата публікації
Категорія
Танцюрист і телеведучий Влад Яма
Нещодавно мені робили ультразвукову діагностику серця у прямому ефірі, – Влад Яма
Дата публікації
Категорія
Війська РФ
Авіаудари, артилерія та бронетанкові атаки: у розвідці назвали терміни наступу РФ на Україну