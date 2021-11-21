У центрі Харкова пролунав хіт "Батько наш Бандера" (відео)

Загалом прийшло кілька сотень людей.

В Україні в неділю, 21 листопада, відзначають День Свободи та Гідності, який було започатковано як нагадування про події Майдану. У зв’язку із цим тематичні заходи проводяться у різних містах України. Зокрема у Харкові активісти та небайдужі мешканці вирішили відтворити атмосферу подій Революції Гідності.

Фото та відео з місця подій поділились місцеві телеграм-канали.

Декілька сотень учасників дійшли до будівлі Харківської облдержадміністрації. Туди також принесли бочки із написами "ПТН ПНХ", а біля входу встановили звукову апаратуру.

Порядок охороняли кількадесят поліцейських.

Під час акції учасниці заспівали хіт "Батько наш Бандера", що наробив шуму у мережі.

День свободи та гідності у Харкові

Акцію охороняла поліція

У заходах взяли участь кількасот осіб

Дехто прийшов із державними прапорами

Як повідомлялося раніше, подібна акція відбулася і в Києві. Участь у заходах взяли й перші особи країни, серед яких президент Володимир Зеленський, речник Ради Руслан Стефанчук, прем’єр Денис Шмигаль та інші.

Не обійшлось і без провокацій. Так під час покладання Зеленським квітів до меморіалу Героїв Небесної Сотні з натовпу пролунали крики "ганьба державним зрадникам та малоросам".