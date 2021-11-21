В центре Харькова прозвучал хит "Батько наш Бандера" (видео)
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Всего пришло несколько сотен человек.
В Украине в воскресенье, 21 ноября, отмечают День свободы и достоинства, который был учрежден как напоминание о событиях Майдана. В связи с этим тематические мероприятия проводятся в разных городах Украины. В частности в Харькове активисты и небезразличные жители решили воссоздать атмосферу событий Революции Достоинства.
Фото и видео с места событий поделились местные телеграм-каналы.
Несколько сотен участников пришли к зданию Харьковской облгосадминистрации. Туда также принесли бочки с надписями "ПТН ПНХ", а возле входа установили звуковую аппаратуру.
Порядок охраняли несколько десятков полицейских.
Во время акции участницы спели и нашумевший в сети хит "Батько наш Бандера".
Как сообщалось ранее, подобная акция прошла и в Киеве. Участие в мероприятиях приняли и первые лица страны, среди которых президент Владимир Зеленский, спикер Рады Руслан Стефанчук, премьер Денис Шмыгаль и другие.
Не обошлось и без провокаций. Так во время возложения Зеленским цветов к мемориалу Героев Небесной Сотни из толпы прозвучали крики "ганьба государственным предателям и малоросам".
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