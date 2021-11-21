Укр

В центре Харькова прозвучал хит "Батько наш Бандера" (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Акция в Харькове Новость обновлена 21 ноября 2021, 15:41
Акция в Харькове

Всего пришло несколько сотен человек.

В Украине в воскресенье, 21 ноября, отмечают День свободы и достоинства, который был учрежден как напоминание о событиях Майдана. В связи с этим тематические мероприятия проводятся в разных городах Украины. В частности в Харькове активисты и небезразличные жители решили воссоздать атмосферу событий Революции Достоинства.

Фото и видео с места событий поделились местные телеграм-каналы.

Несколько сотен участников пришли к зданию Харьковской облгосадминистрации. Туда также принесли бочки с надписями "ПТН ПНХ", а возле входа установили звуковую аппаратуру.

Порядок охраняли несколько десятков полицейских.

Во время акции участницы спели и нашумевший в сети хит "Батько наш Бандера".

День свободы и достоинства в Харькове
День свободы и достоинства в Харькове
Акцию охраняла полиция
Акцию охраняла полиция
В мероприятиях приняли участие несколькосотен человек
В мероприятиях приняли участие несколькосотен человек
Некоторые пришли с государственными флагами
Некоторые пришли с государственными флагами

Как сообщалось ранее, подобная акция прошла и в Киеве. Участие в мероприятиях приняли и первые лица страны, среди которых президент Владимир Зеленский, спикер Рады Руслан Стефанчук, премьер Денис Шмыгаль и другие.

Не обошлось и без провокаций. Так во время возложения Зеленским цветов к мемориалу Героев Небесной Сотни из толпы прозвучали крики "ганьба государственным предателям и малоросам".

Теги:
#Харьков #Харьковская ОГА #Революция Достоинства #День достоинства и свободы
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