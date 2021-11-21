В центре Харькова прозвучал хит "Батько наш Бандера" (видео)

Всего пришло несколько сотен человек.

В Украине в воскресенье, 21 ноября, отмечают День свободы и достоинства, который был учрежден как напоминание о событиях Майдана. В связи с этим тематические мероприятия проводятся в разных городах Украины. В частности в Харькове активисты и небезразличные жители решили воссоздать атмосферу событий Революции Достоинства.

Фото и видео с места событий поделились местные телеграм-каналы.

Несколько сотен участников пришли к зданию Харьковской облгосадминистрации. Туда также принесли бочки с надписями "ПТН ПНХ", а возле входа установили звуковую аппаратуру.

Порядок охраняли несколько десятков полицейских.

Во время акции участницы спели и нашумевший в сети хит "Батько наш Бандера".

День свободы и достоинства в Харькове

Акцию охраняла полиция

В мероприятиях приняли участие несколькосотен человек

Некоторые пришли с государственными флагами

Как сообщалось ранее, подобная акция прошла и в Киеве. Участие в мероприятиях приняли и первые лица страны, среди которых президент Владимир Зеленский, спикер Рады Руслан Стефанчук, премьер Денис Шмыгаль и другие.

Не обошлось и без провокаций. Так во время возложения Зеленским цветов к мемориалу Героев Небесной Сотни из толпы прозвучали крики "ганьба государственным предателям и малоросам".