"Хотів землі — змішайся з нею": потужний виступ Сердючки в Амстердамі продовжує підкорювати мережу (відео)

Під час благодійного концерту зірка дала потужний посил російським окупантам

У вівторок, 21 червня, в Амстердамі пройшов благодійний телемарафон на підтримку України. На ньому феєрично виступила Вєрка Сердючка, де виконала перефразовану пісню Russia Goodbye (Lasha Tumbai).

Під час виступу на екрані позаду сцени демонструвалася цитата з пісні "Колискова для ворога" — "Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею".

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Варто додати, що композиція 2019 року належить ветерану АТО Анастасії Шевченко. Вона відома як співачка Стасік.

Нагадаємо, що раніше Вєрка Сердючка викликала ажіотаж у мережі, коли виконала перед публікою на сцені пісню "Батько наш Бандера". За словами артиста, то була імпровізація, а не постановчий номер. Відео було записано якраз у той час, коли пісня вирусилась на платформі TikTok.

Раніше Вєрка Сердючка несподівано дала концерт для ЗСУ у київському метро.