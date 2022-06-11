"Геть з України, москаль некрасівий": Вєрка Сердючка несподівано дала концерт для ЗСУ у київському метро (відео)

Зазначимо, що Сердючка додала у свій "стандартний" образ камуфляжну куртку як знак підтримки українських захисників.

Українська легенда, популярна у всьому світі Вєрка Сердючка, яка раніше виконала хіт "Батько наш Бандера", заспівала ще одну вже знакову для українців пісню — "Геть з України, москаль некрасівий".

Артистка виступила під час концерту грузинської співачки Ніно Катамадзе на імпровізованій сцені на станції метро "Майдан Незалежності" у Києві. Зазначимо, що артистка із Грузії приїхала до України з благодійними концертами.

Зазначимо, що авторство цієї фрази належить Андрію Данилку, який і "ховається" під образом Сердючки. Вже крилатий вираз уперше прозвучав ще у 90-х під час монологу балерини Белли Куценко, ще одного образу Данилка.

Після російського вторгнення ця фраза стала як ніколи актуальною, а українська співачка Jerry Heil навіть поклала ці слова на музику.

Раніше "Телеграф" писав, що в мережі набирає популярності "кавер" українського блогера Дмитра Варварука на переможну пісню на Євробаченні 2022 року від Kalush Orchestra — "Стефанія ". Трек "Євдокія" вже навіть запропонували відправити на пісенний конкурс у 2023 році.