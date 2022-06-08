"Засіває поле, а росія тліє": мережу підкорює пародія на трек Kalush Orchestra "Stefania" (відео)

У кліпі головний герой та його бабуся ловлять на городі російського окупанта та пакують його в пакет із написом "200".

Конкурсна пісня гурту Kalush Orchestra "Стефанія", з якою хлопці здобули феєричну перемогу на "Євробаченні 2022", — це один з найпопулярніших треків 2022-го року, який вже став одним із гімнів війни в Україні. Один із яскравих доказів скаженої популярності композиції — це безліч різних каверів на пісню. Одним із таких "каверів" поділився і український блогер Дмитро Варварук.

На своєму YouTube-каналі SILIRADA Дмитро опублікував кліп на пісню-пародію на "Стефанію". Новий трек, записаний разом із фіналістом вокального шоу "Голос країни" Тьомою Паучеком, отримав назву "Євдокія".

Свою пісню блогер присвятив своїй бабусі, яка змалку виховувала його. Її розповіді про тяжку долю українського народу та української мови за часів СРСР, і спонукали Дмитра робити все можливе, щоб просувати саме український контент та українську мову.

Замість знайомого приспіву "Стефанії" у пісні "Сільраді" є такі рядки:

"Євдокія бабо, бабо Євдокія, Засіває поле, а росія тліє. Розкажи мені, бабо, про то знову Як колись боролись ми за рідну мову".

З моменту публікації ролика, 4 червня, він уже набрав понад 500 тис. переглядів, 44 тис. лайків та понад 1300 коментарів. Всі відгуки в основному позитивні та захоплені. Варто зазначити, що один із перших коментарів залишили самі Kalush Orchestra, запропонувавши Дмитру з цим треком поїхати на Євробачення 2023 року.

Нагадаємо, що соліст гурту Kalush Orchestra, Олег Псюк, присвятив пісню Stefania ("Стефанія") своїй мамі, і розповів у тексті про свої приємні спогади про неї: про її старіння, важкі з нею стосунки та усвідомлення того, як багато вона зробила для свого сина.

Раніше "Телеграф" писав, що невідомий чоловік зіграв на акордеоні у парку на Червоній площі пісню "Ой, у лузі червона калина".