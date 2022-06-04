Рус

Так "Стефанія" ще не звучала: мережу полонило зворушливе виконання хіта "Євробачення 2022" на бандурі

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
105
Чуттєве виконання "Стефанії" на бандурі Новина оновлена 04 червня 2022, 10:36
Чуттєве виконання "Стефанії" на бандурі

Пісня набула нового, незвичайного звучання.

Конкурсна пісня гурту Kalush Orchestra "Стефанія", з якою хлопці здобули феєричну перемогу на "Євробаченні 2022", стала одним із гімнів війни в Україні. І з кожним днем трек стає все популярнішим і популярнішим. Також у мережі можна знайти велику кількість різних каверів на пісню.

Один із таких каверів, який пронизує до мурашок, виконала і Марина Дорошенко із Нетішина. Дівчина зіграла "Стефанію" на бандурі. Зворушливим відео поділився Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі.

"Так "Стефанія" ще не звучала" — зазначають користувачі мережі.

Зазначимо, що раніше свій кавер на хіт Євробачення 2022 року зробив і трирічний Леон Буша з Ірпеня, який раніше прославився виконанням пісні "Ой, у лузі червона калина" а капела. Хлопчик разом зі своїм старшим братом презентували своє бачення пісні до Дня вишиванки.

Нагадаємо, що соліст гурту Kalush Orchestra, Олег Псюк, присвятив пісню Stefania ("Стефанія") своїй мамі, і розповів у тексті про свої приємні спогади про неї: про її старіння, важкі стосунки та усвідомлення того, як багато вона зробила для свого сина. За словами Псюка, Stefania стала піснею вдячності не лише для його матері, а й для всіх мам, які переживають за своїх дітей та оберігають їх від лиха війни.

Раніше "Телеграф" писав, що невідомий чоловік зіграв на акордеоні у парку на Червоній площі пісню "Ой, у лузі червона калина".

Теги:
#Музика #Кавер #Стефанія #Kalush #Kalush Orchestra