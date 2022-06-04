Так "Стефанія" ще не звучала: мережу полонило зворушливе виконання хіта "Євробачення 2022" на бандурі

Пісня набула нового, незвичайного звучання.

Конкурсна пісня гурту Kalush Orchestra "Стефанія", з якою хлопці здобули феєричну перемогу на "Євробаченні 2022", стала одним із гімнів війни в Україні. І з кожним днем трек стає все популярнішим і популярнішим. Також у мережі можна знайти велику кількість різних каверів на пісню.

Один із таких каверів, який пронизує до мурашок, виконала і Марина Дорошенко із Нетішина. Дівчина зіграла "Стефанію" на бандурі. Зворушливим відео поділився Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі.

"Так "Стефанія" ще не звучала" — зазначають користувачі мережі.

Зазначимо, що раніше свій кавер на хіт Євробачення 2022 року зробив і трирічний Леон Буша з Ірпеня, який раніше прославився виконанням пісні "Ой, у лузі червона калина" а капела. Хлопчик разом зі своїм старшим братом презентували своє бачення пісні до Дня вишиванки.

Нагадаємо, що соліст гурту Kalush Orchestra, Олег Псюк, присвятив пісню Stefania ("Стефанія") своїй мамі, і розповів у тексті про свої приємні спогади про неї: про її старіння, важкі стосунки та усвідомлення того, як багато вона зробила для свого сина. За словами Псюка, Stefania стала піснею вдячності не лише для його матері, а й для всіх мам, які переживають за своїх дітей та оберігають їх від лиха війни.

Раніше "Телеграф" писав, що невідомий чоловік зіграв на акордеоні у парку на Червоній площі пісню "Ой, у лузі червона калина".