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"Гімн нашої перемоги": Kalush Orchestra презентували зворушливий кліп на пісню "Стефанія"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Пісня Kalush Orchestra на Євробачення 2022 року стала гімном війни Новина оновлена 15 травня 2022, 11:31
Пісня Kalush Orchestra на Євробачення 2022 року стала гімном війни

Музиканти знімали ролик у зруйнованих Ірпені, Бучі, Бородянці та Гостомелі.

Переможці пісенного конкурсу Євробачення 2022 — український гурт Kalush Orchestra, наступного дня після феєричної перемоги, випустили кліп на свою конкурсну пісню — "Stefania/Стефанія". Відео пробирає до мурашок із перших секунд перегляду.

Відеороботу музиканти опублікували 15 травня на своєму ютуб-каналі.

"Колись я присвятив цю пісню своїй мамі, а коли почалася війна, пісня набула багато нових сенсів. Хоч у пісні немає жодного слова про війну, у багатьох вона стала асоціюватися з матінкою Україною. Щобільше, суспільство почало називати його гімном нашої війни ! І якщо Стефанія тепер гімн нашої війни, я хотів би, щоб вона стала і гімном нашої перемоги" — зазначив соліст гурту Олег Псюк в описі відео.

У своєму кліпі артисти показали зруйновані росіянами українські міста — Бучу, Ірпінь, Бородянку та Гостомель, а також українських матерів, які рятують дітей від війни, а самі вирушають на фронт.

Kalush Orchestra — Stefania: про що пісня

Соліст гурту Олег Псюк присвятив пісню Stefania ("Стефанія") своїй мамі. Він розповідає про свої приємні спогади про неї, про старіння матері, важкі з нею стосунки та усвідомлення того, як багато вона зробила для свого сина. За словами Псюка, Stefania стала піснею не тільки для його матері, а й для всіх мам, які переживають за своїх дітей і оберігають їх від лиха війни. Зазначимо, що конкурсна пісня Stefania ще до конкурсу набула широкої популярності.

Нагадаємо, що український гурт блискуче виконав пісню Stefania/Стефанія, а потім зі сцени арени "Пала Альпітур" закликали Європу врятувати Маріуполь та людей з "Азовсталі". У мережі із захопленням сприйняли вчинок колективу, який "ризикнув перемогою", але виконав важливішу місію — доніс меседж європейцям про ситуацію на Азовсталі в Маріуполі, де українські захисники продовжують давати відсіч окупантам.

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#Кліп #Євробачення 2022 #Kalush #Kalush Orchestra