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"Гимн нашей победы": Kalush Orchestra презентовали трогательный клип на песню "Стефания"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Песня Kalush Orchestra на Евровидение 2022 стала гимном войны Новость обновлена 15 мая 2022, 11:31
Песня Kalush Orchestra на Евровидение 2022 стала гимном войны

Музыканты снимали ролик в разрушенных Ирпене, Буче, Бородянке и Гостомеле

Победители песенного конкурса Евровидение 2022 — украинская группа Kalush Orchestra, на следующий день после феерической победы, выпустили клип на свою конкурсную песню — "Stefania/Стефания". Видео пробирает до мурашек с первых секунд просмотра.

Видеоработу музыканты опубликовали 15 мая на своем ютуб-канале.

"Когда-то я посвятил эту песню своей маме, а когда началась война, песня обрела много новых смыслов. Хоть в песне нет ни слова о войне, у многих она стала ассоциироваться с матушкой Украиной. Более того, общество стало называть его гимном нашей войны! И если Стефания теперь гимн нашей войны, я бы хотел, чтобы она стала и гимном нашей победы" — отметил солист группы Олег Псюк в описании видео.

В своем клипе артисты показали разрушенные россиянами украинские города — Бучу, Ирпень, Бородянку и Гостомель, а также украинских матерей, которые спасают своих детей от войны, а сами отправляются на фронт.

Kalush Orchestra — Stefania: о чем песня

Солист группы Олег Псюк посвятил песню Stefania ("Стефания") своей маме. Он рассказывает о своих приятных воспоминаниях о ней, о старении матери, трудных с ней отношениях и осознании того, как много она сделала для своего сына. По словам Псюка, Stefania стала благодарственной песней не только для его матери, а и для всех мам, которые переживают за своих детей и оберегают их от бедствия войны. Отметим, что конкурсная песня Stefania еще до конкурса приобрела широкую популярность.

Напомним, что украинская группа блестяще исполнила песню Stefania/Стефания, а затем со сцены арены "Пала Альпитур" призвали Европу спасти Мариуполь и людей с "Азовстали". В сети с восторгом восприняли поступок коллектива, который "рискнул победой", но выполнил куда более важную миссию — донес месседж европейцам о ситуации на Азовстали в Мариуполе, где украинские защитники продолжают давать отпор оккупантам.

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