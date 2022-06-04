Так "Стефания" еще не звучала: сеть пленило трогательное исполнение хита "Евровидения 2022" на бандуре

Песня получила новое, необычное звучание.

Конкурсная песня группы Kalush Orchestra "Стефания", с которой парни одержали феерическую победу на "Евровидении 2022", стала одним из гимнов войны в Украине. С каждым днем трек становится все популярней и популярней. Также в сети можно найти большое количество различных каверов на песню.

Один из таких каверов, который пронизывает до мурашек, исполнила и Марина Дорошенко из Нетешина. Девушка сыграла "Стефанию" на бандуре. Трогательным видео поделился Антон Геращенко в своем телеграм-канале.

"Так "Стефания" еще не звучала" — отмечают пользователи в сети.

Отметим, что ранее свой кавер на хит Евровидения 2022 сделал и трехлетний Леон Буша из Ирпеня, который ранее прославился исполнением песни "Ой, у лузі червона калина" а капелла. Мальчик вместе со своим старшим братом презентовали свое видение песни ко Дню вышиванки.

Напомним, что солист группы Kalush Orchestra, Олег Псюк, посвятил песню Stefania ("Стефания") своей маме, и рассказал в тексте о своих приятных воспоминаниях о ней: о ее старении, трудных с ней отношениях и осознании того, как много она сделала для своего сына. По словам Псюка, Stefania стала благодарственной песней не только для его матери, а и для всех мам, которые переживают за своих детей и оберегают их от бедствия войны.

Ранее "Телеграф" писал, что неизвестный мужчина сыграл на аккордеоне в парке на Красной площади песню "Ой, у лузі червона калина".