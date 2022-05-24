Трехлетний Леон из Ирпеня восхитил сеть исполнением хита Kalush Orchestra (видео)

В сети отметили, что это лучший кавер на песню Стефания.

После феерической победы команды из Украины группы Kalush Orchestra на "Евровидении 2022" их конкурсная песня "Стефания" стала еще популярней. Свой кавер на трек сделал и трехлетний Леон Буша из Ирпеня, который ранее прославился исполнением песни "Ой, у лузі червона калина" а капелла.

Отец мальчика, Александр Буша, на своей странице в Instagram опубликовал милый короткий ролик, на котором его сыновья — Леон и Элвин поют припев песни "Стефания" группы Kalush Orchestra.

Стоит отметить, что видео было снято к празднику День вышиванки, который в 2022-м году отмечался 19 мая. "Клип" снимали в большом красивом саду, а мальчики предстали перед камерой в вышиванках. Как отсылка к символу Kalush Orchestra — Леон надел светло-розовую панамку. Также у малыша в руках был музыкальный инструмент — маленькое красное укулеле.

"Мы невероятно благодарны Kalush за их труд, за смелость сказать на весь мир такие важные слова в поддержку Украины! Мы непобедимы!", – говорится в подписи к видео.

Напомним, что солист группы Kalush Orchestra, Олег Псюк, посвятил песню Stefania ("Стефания") своей маме, и рассказал в тексте о своих приятных воспоминаниях о ней: о ее старении, трудных с ней отношениях и осознании того, как много она сделала для своего сына. По словам Псюка, Stefania стала благодарственной песней не только для его матери, а и для всех мам, которые переживают за своих детей и оберегают их от бедствия войны.

В комментариях под видео пользователи сети не жалеют приятных слов и отзывов. Мальчиков называют маленькими патриотами, солнышками и козаками.

Напомним, Kalush Orchestra победили с большим отрывом на Евровидении-2022 в Турине. Однако выяснилось, что баллы от как минимум двух стран – Грузии и Азербайджана – Украине могли не добавить. Из-за нового скандала на Евровидении результаты голосования жюри 6 стран отозваны, идет проверка.

После триумфа Украины многие начали озвучивать идеи, где провести конкурс в 2023 году. Предлагаются в частности Мариуполь и Херсон. Однако телеведущий, продюсер Игорь Кондратюк в комментарии "Телеграфу" не исключает, что "Евровидение-2023" может пройти онлайн или совсем в другой стране.