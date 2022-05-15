У Kalush Orchestra украли баллы? Вокруг результатов Евровидения разразился новый скандал

Уже две страны сообщили, что их баллы для Украины на "Евровидении" не были засчитаны

Грузия и Азербайджан заявили, что их жюри отдали 12 баллов на Евровидении-2022 группе от Украины Kalush Orchestra, хотя в эфире самый высокий балл ушел Великобритании. О неразберихе с результатами голосования сообщила глава украинской делегации на Евровидении-2022 Оксана Скибинская на пресс-конференции в онлайн-формате в воскресенье, 15 мая.

Так, Скибинская отметила, что у нескольких стран возникли вопросы, как проходило голосование и как голосовали жюри.

"Еще вчера вечером появилось заявление Европейского вещательного союза о том, что в 6 странах было заменено голосование жюри средними результатами голосования в регионе. Эти вопросы сейчас проверяются. Потому что несколько стран заявили о том, что отдавали свои 12 баллов на самом деле Украине, а не другой стране, которой были присвоены баллы Европейским вещательным союзом", — сказала Скибинская.

Так, общественный вещатель Грузии сообщил, что 12 баллов определялось для участника из Украины, а не для Сэма Райдера из Великобритании. Ему, к слову, засчитали в эфире и 12 баллов от Азербайджана. Азербайджанский портал 1news.az информирует, что максимум баллов от жюри Азербайджана отдали украинской группе, но в итоге почему-то был объявлен другой результат.

Как сообщается на портале песенного конкурса Евровидение, Европейский языковой союз (EBU) отзывает голоса жюри из шести стран, среди которых:

Азербайджан, Грузия, Черногория, Польша, Румыния и Сан-Марино. Причиной решения названы нарушения правил голосования. В заявлении EBU говорится, что некоторые результаты свидетельствуют о неправильных схемах голосования.

Напомним, песня "Стефания" группы Kalush Orchestra заняла 1 место на конкурсе Евровидение в 2022 году, набрав 631 балл. Интересно, что 439 баллов отдали зрители. По словам главы украинской делегации на Евровидении-2022 Оксаны Скибинской, это всего на 29 баллов меньше, чем максимум, который мог быть получен от телеголосования.

Как писал "Телеграф", фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк после выступления Украины в гранд-финале Евровидения призвал спасать Мариуполь и "Азовсталь". Многие опасались, что из-за этого нашу страну могут дисквалифицировать, ведь Евровидение продвигает аполитичность. Поступок рэпера украинцы называют мужественным и активно благодарят в соцсетях.