Композитор и пианист Евгений Хмара рассказал, о чем свидетельствует победа Украины на Евровидении

Украинская группа Kalush Orchestra выиграла финал 66-го международного песенного конкурса "Евровидение".

Хочу поздравить украинцев с этой важной победой! Сегодня она действительно сверхважная, потому что это очередная победа света над тьмой, нависшей над нашей Украиной со стороны страны агрессора. Ибо очередная наша победа – это очередное поражение России.

Читайте также: Категория Lifestyle Россияне в бешенстве от победы Украины на "Евровидении-2022" Победа Kalush Orchestra стала "костью в горле" у российских блогеров

Если говорить о музыкальной составляющей, то, конечно, я считаю, что песня очень хитовая. Она забирается в головы людям и после первого прослушивания все сразу начинают петь этот припев. Это определенная идентификация наших корней, нашего народного звучания по современным мотивам, поэтому я считаю, что это абсолютно наша заслуженная победа.

Также приятно, что вся Европа показала, как сильно она поддерживает Украину, за что мы украинцы невероятно благодарны. Эти эмоции благодарности очень сложно выразить словами, для меня лично это гораздо легче сделать музыкой.

Всем странам низкий поклон за поддержку. За то, что украинцам, которые были вынуждены покинуть нашу страну, помогают, кормят, дают жилье…

Результаты Евровидения – это доказательство того, как Европа стоит вместе с Украиной против агрессора.

Точно не мне решать, в каком городе должно состояться Евровидение. Но справедливо бы его провести не в Киеве! Хотя я сам киевлянин. Украина побеждает на этом конкурсе уже в третий раз – и было бы справедливо, если бы провели конкурс в другом городе. К примеру, в Харькове, Одессе, Львове, Запорожье. Любой красивый город Украины может принять гостеприимно наших европейских друзей. Много вариантов.

Я убежден, что российское нашествие скоро закончится, мы отстроим все, что было разрушено врагом – и европейцы уже в следующем году поедут в новую, уникальную, прекрасную Украину. И они своими глазами увидят, какие мы гостеприимные, культурные, какие красивые наши города. А мы будем встречать наших европейских друзей с открытыми сердцами и душой.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Будем реалистами: где пройдет Евровидение-2023, если к осени ВСУ не выбьют россиян Телеведущий, продюсер Игорь Кондратюк специально для "Телеграфа" рассказал, что для Украины означает победа на "Евровидении-2022" и где может пройти конкурс в следующем году