Композитор та піаніст Євген Хмара розповів, про що свідчить перемога України на Євробаченні

Український гурт Kalush Orchestra виграв фінал 66-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення".

Хочу привітати українців з цією важливою перемогою! Сьогодні вона дійсно надважлива, тому що це чергова перемога світла над темрявою, яка нависла над нашою Україною з боку країни агрессора. Бо чергова наша перемога – це чергова поразка Росії.

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Якщо говорити про музичну складову, то звичайно я вважаю, що пісня дуже хітова. Вона залазить в голови людям й після першого прослуховування всі одразу починають співати цей приспів. Це певна ідентифікація нашого коріння, нашого народного звучання з сучасними мотивами, тому я вважаю, що це абсолютно наша заслужена перемога.

Також приємно, що вся Європа показала як сильно вона підтримує Україну, за що ми українці неймовірно вдячні. Ці емоції вдячності дуже складно виразити словами, для мене особисто це набагато легше зробити музикою.

Всім країнам низький уклін за підтримку. За те що українцям, які були змушені покинути нашу країну, допомагають, годують, дають житло…

Результати Євробачення – це доказ того, як Європа стоїть разом з Україною проти агресора.

Точно не мені вирішувати в якому місті повинно відбутися Євробачення. Але справедливо було б його провести не в Києві! Хоча я сам киянин. Україна перемагає на цьому конкурсі вже втретє – й було б справедливо, якби провели конкурс в іншому місті. Наприклад, у Харкові, Одесі, Львові, Запоріжжі. Будь-яке гарне місто України може прийняти гостинно наших європейських друзів. Багато варіантів.

Я переконаний, що російська навала скоро закінчиться, ми відбудуємо все те, що було зруйновано ворогом – й європейці вже в наступному році поїдуть в нову, унікальну, прекрасну Україну. Й вони на власні очі побачать які ми гостинні, культурні, які гарні наші міста. А ми будемо зустрічати наших європейських друзів з відкритими серцями й душею.

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