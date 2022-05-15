В Kalush Orchestra вкрали бали? Навколо результатів Євробачення спалахнув новий скандал

Вже дві країни повідомили, що їхні бали для України на Євробаченні не були зараховані

Грузія і Азербайджан заявили, що їхні журі віддали 12 балів на Євробаченні-2022 гурту від України Kalush Orchestra, хоча в ефірі найвищий бал пішов до Великої Британії. Про плутанину з результатами голосування повідомила голова української делегації на Євробаченні-2022 Оксана Скибінська на пресконференції в онлайн-форматі у неділю, 15 травня.

Так, Скибінська зазначила, що у кількох країн виникли питання стосовно того, як проходило голосування і як голосували журі.

"Ще вчора ввечері з’явилася заява Європейської мовної спілки про те, що в 6 країнах було замінено голосування журі середніми результатами голосування в регіоні. Ці питання зараз перевіряються. Тому що кілька країн заявили про те, що віддавали свої 12 балів насправді Україні, а не іншій країні, якій були присвоєні бали Європейською мовною спілкою", — сказала Скибінська.

Так, суспільний мовник Грузії повідомив, що 12 балів визначалося для учасника з України, а не для Сема Райдера з Великої Британії. Йому, до слова, зарахували в ефірі й 12 балів від Азербайджану. Натомість азербайджанський портал 1news.az інформує, що максимум балів від журі Азербайджану віддали українському гурту, та в підсумку чомусь було оголошено інший результат.

Як йдеться на порталі пісенного конкурсу Євробачення, Європейський мовний союз (EBU) відкликає голоси журі з шести країн, серед яких: Азербайджан, Грузія, Чорногорія, Польща, Румунія і Сан-Марино. Причиною рішення названо порушення правил голосування. В заяві EBU йдеться про те, що деякі результати свідчать про неправильні схеми голосування.

Нагадаємо, пісня "Стефанія" гурту Kalush Orchestra посіла 1 місце на конкурсі Євробачення в 2022 році, набравши 631 бал. Цікаво, що 439 балів віддали глядачі. За словами голови української делегації на Євробаченні-2022 Оксани Скибінської, це лише на 29 балів менше, ніж максимум, який міг бути отриманий від телеголосування.

Як писав "Телеграф", фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк після виступу України в гранд-фіналі Євробачення закликав рятувати Маріуполь і "Азовсталь". Багато хто побоювався, що через це нашу країну можуть дискваліфікувати, адже Євробачення пропагує аполітичність. Вчинок репера українці називають мужнім і активно дякують в соцмережах.