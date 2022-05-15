Телеведущий, продюсер Игорь Кондратюк специально для "Телеграфа" рассказал, что для Украины означает победа на "Евровидении-2022" и где может пройти конкурс в следующем году

В субботу, 14 мая, в итальянском городе Турин состоялся финал 66-го международного песенного конкурса "Евровидение". Победителем конкурса стали представители Украины – группа Kalush Orchestra.

Выступили блестяще, лучше было нельзя!

Это важная для ребят и всей Украины победа, потому что одержана она на 80-й день российской агрессии, когда все наши мысли о войне и победах над коварным оккупантом. Что было на душе у ребят, когда они выходили на сцену "Евровидения", вы можете увидеть в клипе на победную песню "Стефания", которую группа Калуш выложила сегодня, на следующий день после своей победы.

Призыв фронтмена группы Олега Псюка – "спастите защитников Мариуполя, спасите защитников Азовстали" – на предыдущих конкурсах было бы расценено как политический, что категорически запрещено. Но вчера очень оперативно оргкомитет "Евровидения" расценил слова участника как акт гуманизма.

И это действительно был акт гуманизма!

А с другой стороны, разве Евровидение во время войны в Европе может быть аполитичным? Нет!

А вишенкой на торте был ответ "Героям – слава!" Олегу на его слова "Слава Украине!"

Прекрасный финал, яркая победа, приблизившая нас к Победе над рашистами-захватчиками!

Я бы предпочел увидеть Евровидение-2023 в Мариуполе, или Херсоне, или Харькове, но…

Будем реалистами: если к осени ВСУ не выбьет россиян со всей территории нашей страны, Евровидение-2023 пройдет, скорее всего, в Великобритании (именно ее представитель Сэм Райдер занял второе место). Или онлайн.