Трирічний Леон із Ірпеня замилував мережу виконанням хіта Kalush Orchestra (відео)

У мережі відзначили, що це найкращий кавер на пісню Стефанія.

Після феєричної перемоги команди з України гурту Kalush Orchestra на "Євробаченні 2022" їхня конкурсна пісня "Стефанія" стала ще популярнішою. Свій кавер на трек зробив і трирічний Леон Буша з Ірпеня, який раніше прославився виконанням пісні "Ой, у лузі червона калина", а капела.

Батько хлопчика, Олександр Буша, на своїй сторінці в Instagram опублікував милий короткий ролик, на якому його сини — Леон та Елвін співають приспів пісні "Стефанія" гурту Kalush Orchestra.

Варто зазначити, що відео було знято до свята День вишиванки, яке у 2022-му році відзначалося 19 травня. "Кліп" знімали у великому гарному саду, а хлопчики постали перед камерою у вишиванках. Як посилання на символ Kalush Orchestra — Леон одягнув світло-рожеву панамку. Також у малюка в руках був музичний інструмент – маленьке червоне укулеле.

"Ми неймовірно вдячні Kalush за їхню працю, за сміливість сказати на весь світ такі важливі слова на підтримку України! Ми непереможні!", — йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, що соліст гурту Kalush Orchestra, Олег Псюк, присвятив пісню Stefania ("Стефанія") своїй мамі, і розповів у тексті про свої приємні спогади про неї: про її старіння, важкі з нею стосунки та усвідомлення того, як багато вона зробила для свого сина. За словами Псюка, Stefania стала вдячною піснею не лише для його матері, а й для всіх мам, які переживають за своїх дітей та оберігають їх від лиха війни.

У коментарях під відео користувачі мережі не шкодують приємних слів та відгуків. Хлопчиків називають маленькими патріотами, сонечками та козаками.

Нагадаємо, Kalush Orchestra перемогли з великим відривом на Євробаченні-2022 у Турині. Проте з’ясувалося, що бали від як мінімум двох країн – Грузії та Азербайджану – Україні могли не додати. Через новий скандал на Євробаченні результати голосування журі 6 країн відкликано, триває перевірка.

Після тріумфу України багато хто почав озвучувати ідеї, де провести конкурс у 2023 році. Пропонуються зокрема Маріуполь та Херсон. Проте телеведучий, продюсер Ігор Кондратюк у коментарі "Телеграфу" не відкидає, що "Євробачення-2023 " може пройти онлайн або зовсім в іншій країні.