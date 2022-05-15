Телеведучий, продюсер Ігор Кондратюк спеціально для "Телеграфу" розповів, що для України означає перемога на "Євробаченні-2022" та де може пройти конкурс у наступному році

У суботу, 14 травня, в італійському місті Турин відбувся фінал 66-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення". Переможцем конкурсу стали представники України – гурт Kalush Orchestra.

Виступили блискуче, краще не можна було!

Це важлива для хлопців й усієї України перемога, бо здобута на 80-й день російської агресії, коли всі наші думки – про війну та перемоги над підступним окупантом. Що було на душі у хлопців, коли вони виходили на сцену Євробачення, ви можете побачити у кліпі на переможну пісню "Стефанія", який гурт Калуш виклав сьогодні, на наступний день після своєї перемоги.

Заклик фронтмена гурту Олега Псюка – "врятуйте захисників Маріуполя, врятуйте захисників Азовсталі" – на попередніх конкурсах було б розцінено як політичний, що категорично заборонено. Але вчора дуже оперативно оргкомітет Євробачення розцінив слова учасника як акт гуманізму.

І це дійсно був акт гуманізму!

А з іншого боку — хіба Євробачення під час війни в Європі може бути аполітичним? Ні!

А вишенькою на торті було відповідь "Героям – слава!" Олегу на його слова "Слава Україні!".

Прекрасний фінал, яскрава перемога, яка наблизила нас до Перемоги над рашистами-загарбниками!

Я б волів побачити Євробачення-2023 в Маріуполі, або Херсоні, або Харкові, але…

Будьмо реалістами: якщо до осені ЗСУ не виб'є росіян з усієї території нашої країни, Євробачення-2023 пройде, скоріш за все, у Великій Британії (саме її представник Сем Райдер посів друге місце). Або онлайн.