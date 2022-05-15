Коментатор Євробачення не стримав сліз у прямому ефірі: "ЗСУ – ця перемога для вас!"

Ведучий присвятив цю перемогу ЗСУ

Український гурт Kalush Orchestra здобув перемогу на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022", чим викликав бурхливу реакцію як нашої держави, так і всього світу. Не зміг стримати емоцій й коментатор конкурсу від України — Тимур Мірошниченко, який після оголошення результатів заплакав і присвятив перемогу ЗСУ.

Про це "Телеграф" пише з посиланням на онлайн-трансляцію конкурсу на Youtube.

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Мірошниченко перед оголошенням результатів 66-го "Євробачення" висловив думку, що бали глядачів для Kalush Orchestra точно перекриють бали від журі й український гурт отримає таку жадану перемогу, однак коментатору не вдалося стримати емоцій, коли це сталося.

До слова, в Україні цьогорічне "Євробачення" коментувати довелося з бомбосховища. Ведучий робив це на тлі обдертих стін, але з усією необхідною апаратурою та технікою.

"Україна – переможець Євробачення-2022! Україна! Ось вам, ось вам, тим (росіянам, – ред), кого немає на Євробаченні, і, я сподіваюся, ніколи більше не буде. Весь світ з Україною. Україна! Це наша перемога перед тією перемогою, яку ми всі так чекаємо з вами. І вона буде. Це лише перший крок до неї! Ми перемагаємо на музичному фронті, переможемо й на тому самому фронті. Збройні сили України, ця перемога для вас, для кожного, хто сьогодні боронить нашу країну. Україна! Як же це важливо зараз для нас, друзі", — не стримав сліз український коментатор пісенного конкурсу.

Варто зазначити, що фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк попри всі заборони закликав Європу врятувати Маріуполь та людей з "Азовсталі" прямо зі сцени арени "Пала Альпітур", де проходило "Євробачення-2022". У мережі вчинок колективу, за який загрожувала дискваліфікація, сприйняли із захопленням.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни, яких позбавили права на участь у пісенному конкурсі, обурилися перемогою України на "Євробаченні-2022".