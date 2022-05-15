Калуш змусив весь світ звернути увагу на Азовсталь: запити в Google злетіли в рази

Слова Олега Псюка були почуті

Попри всі заборони, прямо зі сцени арени "Пала Альпітур" під час "Євробачення 2022" представник від України, гурт Kalush Orchestra закликав Європу врятувати Маріуполь та людей з "Азовсталі". Відразу після цього кількість запитів про Azovstal і Mariupol у системі Google збільшилася в рази.

Варто зазначити, що зросли запити саме англійською мовою, що означає, що слова соліста Kalush Orchestra Олега Псюка почула Європа, і тепер європейці активно "гуглять" про Маріуполь.

Зазначимо, що за цей вчинок команду з України можуть дискваліфікувати. Але ми сподіваємось, що цього не станеться.

Нагадаємо, що у фіналі українці можуть голосувати за всіх учасників конкурсу, окрім представників України гурту Kalush Orchestra. Проте ті жителі України, які зараз перебувають за кордоном, підтримати гурт Kalush Orchestra зможуть.

Також нагадаємо, що через вторгнення росії в Україну в лютому організаторами конкурсу було прийнято рішення усунути рф від участі. Крім того, у росіян відібрали право голосувати за найкращого виконавця цього року. У свою чергу, жителі росії активно обурюються можливою перемогою України на престижному міжнародному конкурсі в 2022 році.