Калуш заставил весь мир обратить внимание на Азовсталь: запросы в Google взлетели в разы

Слова Олега Псюка были услышаны

Несмотря на все запреты, прямо со сцены арены "Пала Альпитур" во время "Евровидения 2022" представитель от Украины, группа Kalush Orchestra призвала Европу спасти Мариуполь и людей с "Азовстали". Сразу после этого число запросов про Azovstal и Mariupol в системе Google увеличилось в разы.

Стоит отметить, что возросли запросы именно на английском языке, что значит, что слова солиста Kalush Orchestra Олега Псюка были услышаны Европой, и теперь европейцы активно "гуглят" о Мариуполе.

Отметим, что за этот поступок команду из Украины могут дисквалифицировать. Но мы надеемся, что этого не произойдет.

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Напомним, что в финале украинцы могут голосовать за всех участников конкурса, кроме представителей Украины группы Kalush Orchestra. Однако те жители Украины, которые сейчас находятся за границей, поддержать группу Kalush Orchestra смогут.

Также напомним, что из-за вторжения россии в Украину в феврале организаторами конкурса было принято решение отстранить рф от участия. Кроме того, у россиян отобрали право голосовать за лучшего исполнителя этого года. В свою очередь, жители рф активно возмущаются возможной победой Украины на престижном международном конкурсе в 2022 году.